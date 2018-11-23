Мінфін планує запровадити трирічне бюджетування до кінця 2018 року

Фото: Оксана Маркарова (УНІАН)

В Україні запровадять середньострокове бюджетування

Міністерство фінансів планує запровадити трирічне планування бюджету до кінця 2018 року. Про це сьогодні під час брифінгу повідомила міністр фінансів України Оксана Маркарова, передає кореспондент РБК-Україна.

"У наших планах запровадити його (трирічне бюджетування) ще до кінця цього року", - сказала вона.

За словами Маркарової, з наступного понеділка очікується завершальний етап роботи спеціальної робочої групи щодо запровадження середньострокового бюджетування.

"З понеділка у нас активно починає працювати, завершувати свою роботу робоча група на базі Комітету з питань бюджету щодо доопрацювання змін до Кодексу бюджетного щодо запровадження середньострокового бюджетування. І я сподіваюсь, що ми завершимо цей рік прийняття не бюджету, який уже ухвалений у нас в рекордно швидкі терміни, а ухваленням якраз змін до Бюджетного кодексу та запровадженням трирічного бюджетування", - зазначила міністр.

Як повідомляло РБК-Україна, 23 листопада Верховна рада України призначила Оксану Маркарову міністром фінансів. До цього вона виконувала обов'язки міністра.

Нагадаємо, Верховна рада ухвалила закон про держаний бюджет на 2019 рік та пов'язані з ним зміни до Податкового кодексу в ніч на 23 листопада. У порівнянні з першим читанням доходи та видатки бюджету зросли на 17,7 млрд грн. Збільшення, зокрема, відбудеться завдяки підвищенню цін на газ для населення, що дасть бюджету близько 9 млрд грн.