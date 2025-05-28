Мінфін підтвердив плани підвищити мінімальну зарплату в Україні

Плани уряду

Раніше народний депутат Ярослав Железняк оприлюднив показники проєкту Бюджетної декларації на 2026-2028 роки.

За його даними, проєкт документа містить макропрогноз Мінекономіки від середини квітня. Поки в проєкті бюджетної декларації наступні цифри:

Мінімальна заробітна плата:

у 2026 році - 8 688 гривень (зараз - 8000 гривень)

у 2027 році - 9 374 гривень

у 2028 році - 10 059 гривень

Крім того, уряд хоче розморозити прожитковий мінімум. Передбачено, що прожитковий мінімум для працездатних осіб становитиме:

2026 році - 3 288 гривень (зараз - 3 028 гривень)

у 2027 році - 3 482 гривень

у 2028 році - 3 667 гривень.

Железняк нагадав, що бюджетну декларацію має уряд схвалити до 1 червня та не очікує суттєвих змін у цих цифрах.

Кабмін минулого року в бюджетній декларації на 2025-2027 року запропонував заморозити мінімальну зарплату та прожитковий мінімум на рівні 2024 року. Від них від яких залежать розміри зарплат та соціальних виплат.

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