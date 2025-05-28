Минфин подтвердил планы повысить минимальную зарплату в Украине

Минимальная зарплата в Украине заморожена на уровне 8000 гривен. Министерство финансов предлагает повысить ее в следующем году на уровень инфляции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой сайт Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).
Согласно сообщению, предложения правительства обсуждались на совещании полномочных представителей Сторон социального диалога.
Представитель Минфина доложил, что учитывая возможности государственного бюджета, планируется установить на 2026 год:
То есть повышение показателей произойдет с учетом прогнозного индекса потребительских цен на 2026 год (108,6%).
Во время совещания заслушали представителя Минэкономики относительно прогнозных макроэкономических показателей развития экономики Украины на 2026-2028 годы. Они приведены в таблице.
Вместе с тем, правительственной стороной высказано предположение, что в 2026 году предложенные размеры основных государственных социальных стандартов и гарантий могут быть повышены в случае положительной динамики развития экономики, говорится в сообщении.
Ранее народный депутат Ярослав Железняк обнародовал показатели проекта Бюджетной декларации на 2026-2028 годы.
По его данным, проект документа содержит макропрогноз Минэкономики от середины апреля. Пока в проекте бюджетной декларации следующие цифры:
Минимальная заработная плата:
Кроме того, правительство хочет разморозить прожиточный минимум. Предусмотрено, что прожиточный минимум для трудоспособных лиц будет составлять:
Железняк напомнил, что бюджетную декларацию должно правительство одобрить до 1 июня и не ожидает существенных изменений в этих цифрах.
Кабмин в прошлом году в бюджетной декларации на 2025-2027 года предложил заморозить минимальную зарплату и прожиточный минимум на уровне 2024 года. От них от которых зависят размеры зарплат и социальных выплат.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.