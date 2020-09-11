Минфин ожидает, что МВФ в ближайшее время определит дату приезда миссии в Украину

Украина ожидает в ближайшее время определенности со стороны Международного валютного фонда о дате визита миссии для первого пересмотра программы stand-by и выделения второго транша. Визит МВФ должен был состояться в конце июля.

Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире "Подробностей недели".

"Ожидался приезд миссии в конце июля, потом они попросили времени немного. Август был отпускной период. Мы ожидаем, что в ближайшее время МВФ примет решение, когда все-таки будет миссия", - заявил он.

По словам Марченко, у МВФ есть вопросы политического характера.

"Например, их беспокоит ситуация с ПриватБанком, с антикоррупционными органами, каким образом используются средства COVID-фонда", - пояснил он.

При этом глава Минфина подчеркнул, что Украина готова предоставить всю необходимую информацию.

"Я не вижу сейчас никаких оснований для паники. Все нормально - нормальный процесс диалога", - добавил он.

Напомним, Нацбанк Украины ожидает, что миссия Международного валютного фонда прибудет в Киев в ближайшее время. Второй транш ожидается до конца года.

Напомним, 9 июня совет директоров МВФ утвердил новую программу сотрудничества с Украиной в размере 5 млрд долларов на 18 месяцев. Украина уже получила первый транш по программе на 2,1 млрд долларов.