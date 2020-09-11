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Мінфін очікує, що МВФ найближчим часом визначить дату приїзду місії в Україну

Автор: РБК-Україна

Україна очікує найближчим часом визначеності з боку Міжнародного валютного фонду про дату візиту місії для першого перегляду програми stand-by і виділення другого траншу. Візит МВФ повинен був відбутися в кінці липня.

Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко в ефірі "Подробиць тижня".

"Очікувався приїзд місії в кінці липня, потім вони попросили трохи часу. Серпень був відпускний період. Ми очікуємо, що найближчим часом МВФ прийме рішення, коли все-таки буде місія", - заявив він.

За словами Марченка, у МВФ є питання політичного характеру.

"Наприклад, їх турбує ситуація з ПриватБанком, з антикорупційними органами, яким чином використовуються кошти COVID-фонду", - пояснив він.

При цьому глава Мінфіну підкреслив, що Україна готова надати всю необхідну інформацію.

"Я не бачу зараз ніяких підстав для паніки. Все нормально - нормальний процес діалогу", - додав він.

Нагадаємо, Нацбанк України очікує, що місія Міжнародного валютного фонду прибуде до Києва найближчим часом. Другий транш очікується до кінця року.

Нагадаємо, 9 червня рада директорів МВФ затвердила нову програму співпраці з Україною в розмірі 5 млрд доларів на 18 місяців. Україна вже отримала перший транш за програмою на 2,1 млрд доларів.

Прогноз погоди
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