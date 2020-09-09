Минфин ожидает кредит МВФ до конца года

Украина выполняет все структурные маяки в рамках программы сотрудничества с Международным валютным фондом Stand-By. Все запланированные на 2020 год транши от МВФ будут получены до конца 2020 года.

Об этом министр финансов Сергей Марченко сказал во время заседания парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

"Мы надеемся, что в ближайшее время миссия фонда примет решения о пересмотре программы. И мы ожидаем к концу года получить запланированные транши, кредиты МВФ", - сказал он, но не уточнил их размер и конкретные даты.

Марченко сообщил Минфин находится на финальной стадии реорганизации Государственных налоговой и таможенной служб в формат единых юридических лиц.

"Мы планируем до конца месяца утвердить новые структуры. И уже дали на согласование в министерства и ведомства новый план преобразования", - сказал он.

Министр также рассказал, что разработанный Минфином законопроект об одноразовом декларировании и налоговой амнистии направлен в Офис президента.

"Надеемся, что после получения заключения миссии (МВФ, - ред.) мы сможем его зарегистрировать", - сообщил он.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины ожидает, что Миссия Международного валютного фонда прибудет в Киев в ближайшее время. Второй транш ожидается до конца года.

Напомним, 9 июня совет директоров МВФ утвердил новую программу сотрудничества с Украиной в размере 5 млрд долларов на 18 месяцев. Украина уже получила первый транш по программе на 2,1 млрд долларов.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует получение Украиной транша от Международного валютного фонда на 0,7 млрд долларов по программе Stand-By до конца года. Еще один транш на 1,2 млрд долларов ожидается в 2021 году.