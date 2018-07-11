Минфин отобрал уполномоченные банки для выплат бюджетникам

В перечень вошли 43 банка

Министерство финансов Украины (Минфин) утвердил перечень из 43 банков, которые уполномочены на осуществление выплат пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

В частности, по результатам рассмотрения конкурсной документации претендентов, конкурсной комиссией принято решение о признании уполномоченными банками - победителями конкурса 9 банков:

ПАО "Банк Сич", ПАО "КБ" Глобус", ПАО "Банк" Клиринговый дом", ПАО "МетаБанк", ПАО "Международный Инвестиционный Банк", ПАО "Поликомбанк", ПАО "Правэкс Банк", ПАО "ТАСкомбанк", ПАО "Укрстройинвестбанк". Таким образом, на сегодня уполномоченными есть 43 банка.

Перечень уполномоченных банков на выплату пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений приводится ниже:

ПАО "Укрэксимбанк", ПАО "Ощадбанк", ПАО КБ "ПриватБанк", ПАО АБ "Укргазбанк", ПАО "Укрсоцбанк", ПАО "Райффайзен Банк Аваль", ПАО "Кредобанк", ПАО "УкрСиббанк", ПАО "Идея Банк", ПАО "Креди Агриколь Банк", ОАО "МКБ", ОАО "Альва-Банк", ПАО "ОТП Банк", ПАО "Банк Альянс", ПАО АКБ "Львов", ПАО АКБ "Индустриалбанк", ОАО "МТБ Банк", ПАО АБ "Пивденный", ПАО "Полтава-банк", ОАО "Первый Украинский Международный Банк", ОАО "Восточно-Украинский Банк "Грант", ПАО "МегаБанк", ПАО "Скай Банк", ПАО "Юнекс Банк", ПАО "Коммерческий Индустриальный Банк", ПАО "Универсал Банк", ПАО "Банк Кредит Днепр", ПАО "АКБ" РадаБанк", ПАО "Банк Восток", ПАО "Банк инвестиций и сбережений", ПАО "АКБ" Конкорд", ПАО "Мотор Банк", ПАО "КБ" Аккордбанк", ПАО "КристалБанк", ПАО "Банк Сич", ПАО "КБ" Глобус", ПАО "Банк "Клиринговый дом", ПАО "МетаБанк", ПАО "Международный Инвестиционный Банк", ПАО "ПоликомБанк", ПАО "ПравэксБанк", ПАО "ТАСкомбанк", ПАО "Укрстройинвестбанк".

Напомним, Кабинет министров изменил критерии отбора уполномоченных банков для выплаты зарплат, пенсий и денежной помощи работникам бюджетных учреждений.