Минфин оспорит решение правительства о переподчинении ГФС

Данилюк сомневается в обнародовании соответствующего распоряжения КМУ

Министерство финансов оспорит решение Кабинета министров Украины о переподчинении Государственной фискальной службы напрямую Кабмину. Об этом заявил министр финансов Украины Александр Данилюк, отвечая на вопрос корреспондента РБК-Украина.

"Если решение выйдет, то мы будем это оспаривать. Но я думаю, что оно не выйдет. Уверен, что ГФС будет в подчинении у Министерства финансов", - заявил Данилюк.

Он также подтвердил, что министерство финансов будет инициировать отмену решения.

"Переподчинение ГФС - решение, которое нарушает меморандум МВФ и принципы управления в государстве. Я не понимаю, какой плюс дает это решение Кабмина", - заявил министр.

Напомним, по информации источников РБК-Украина, Кабинет министров планирует напрямую подчинить себе Государственную фискальную службу, которая на данный момент подчиняется Министерству финансов.