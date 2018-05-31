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Минфин оспорит решение правительства о переподчинении ГФС

НовостиФинансы    31.05.2018 - 17:33
Фото: Александр Данилюк (КМУ)
Фото: Александр Данилюк (КМУ)

Данилюк сомневается в обнародовании соответствующего распоряжения КМУ

Министерство финансов оспорит решение Кабинета министров Украины о переподчинении Государственной фискальной службы напрямую Кабмину. Об этом заявил министр финансов Украины Александр Данилюк, отвечая на вопрос корреспондента РБК-Украина.

"Если решение выйдет, то мы будем это оспаривать. Но я думаю, что оно не выйдет. Уверен, что ГФС будет в подчинении у Министерства финансов", - заявил Данилюк.

Он также подтвердил, что министерство финансов будет инициировать отмену решения.

"Переподчинение ГФС - решение, которое нарушает меморандум МВФ и принципы управления в государстве. Я не понимаю, какой плюс дает это решение Кабмина", - заявил министр.

Напомним, по информации источников РБК-Украина, Кабинет министров планирует напрямую подчинить себе Государственную фискальную службу, которая на данный момент подчиняется Министерству финансов.

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Теги публикации: ГФС, Кабинет Министров Украины, Министерство финансов Украины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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