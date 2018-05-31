Кабмин планирует переподчинить себе ГФС

Источники в Минфине отрицают, что Фискальную службу уже переподчинили Кабмину

Кабинет министров Украины планирует переподчинить себе Государственную фискальную службу, которая на сегодня подчиняется Министерству финансов. Об этом РБК-Украина сообщил источник в Минфине.

В частности, источник опроверг информацию ряда СМИ о том, что решение о переподчинении Фискальной службы было принято на прошлой неделе. По его словам, секретариату Кабмина поручили подготовить проект решения о переподчинении ГФС.

"Пока мы не видели проект "вживую", в отличие от другого постановления, инициированного Кабмином (об отмене обязательного согласования всех актов с Минфином, - ред.). Но без визы Минфина этот документ не может быть принят", - отметил источник и добавил, что проект документа об отмене необходимости согласовывать все правительственные акты с Минфином поступил на согласование в ведомство, однако оно его не поддержит.

Кроме того, высокопоставленный чиновник из команды премьера Владимира Гройсмана пояснил РБК-Украина, что вариант с переподчинением ГФС "действительно есть и он обрабатывается". В то время причиной этого является проверка Фискальной службой доходов министра финансов Украины Александра Данилюка.

Отметим, в прошлом году Главное управление ГФС в Киеве дополнительно начислило министру налоги по доходам, полученным им еще до работы в правительстве. Впрочем, Данилюк это решение обжаловал, подав в суд на ГФС и ее киевское управление. Судебные разбирательства по этому делу еще продолжаются.

"В контексте проверки доходов министра финансов есть прямой конфликт интересов в таком подчинении, как сейчас (ГФС Минфину, - ред.)", - уточнил собеседник РБК-Украина.

Напомним, ранее суд предоставил Генпрокуратуре доступ к информации о доходах Данилюка в компаниях из Британии.