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Интервью

Кабмин планирует переподчинить себе ГФС

НовостиПолитика    31.05.2018 - 11:07
Фото: Александр Данилюк и Владимир Гройсман (УНИАН)
Фото: Александр Данилюк и Владимир Гройсман (УНИАН)

Источники в Минфине отрицают, что Фискальную службу уже переподчинили Кабмину

Кабинет министров Украины планирует переподчинить себе Государственную фискальную службу, которая на сегодня подчиняется Министерству финансов. Об этом РБК-Украина сообщил источник в Минфине.

В частности, источник опроверг информацию ряда СМИ о том, что решение о переподчинении Фискальной службы было принято на прошлой неделе. По его словам, секретариату Кабмина поручили подготовить проект решения о переподчинении ГФС.

"Пока мы не видели проект "вживую", в отличие от другого постановления, инициированного Кабмином (об отмене обязательного согласования всех актов с Минфином, - ред.). Но без визы Минфина этот документ не может быть принят", - отметил источник и добавил, что проект документа об отмене необходимости согласовывать все правительственные акты с Минфином поступил на согласование в ведомство, однако оно его не поддержит.

Кроме того, высокопоставленный чиновник из команды премьера Владимира Гройсмана пояснил РБК-Украина, что вариант с переподчинением ГФС "действительно есть и он обрабатывается". В то время причиной этого является проверка Фискальной службой доходов министра финансов Украины Александра Данилюка.

Отметим, в прошлом году Главное управление ГФС в Киеве дополнительно начислило министру налоги по доходам, полученным им еще до работы в правительстве. Впрочем, Данилюк это решение обжаловал, подав в суд на ГФС и ее киевское управление. Судебные разбирательства по этому делу еще продолжаются.

"В контексте проверки доходов министра финансов есть прямой конфликт интересов в таком подчинении, как сейчас (ГФС Минфину, - ред.)", - уточнил собеседник РБК-Украина.

Напомним, ранее суд предоставил Генпрокуратуре доступ к информации о доходах Данилюка в компаниях из Британии.  

 

Битва за ГФС: зачем Гройсман отбирает у Минфина фискальную службу
Теги публикации: Кабинет Министров Украины, Министерство финансов Украины, ГФС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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