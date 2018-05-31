Социальные страницы
Курси валют
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2612.23
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3056.05
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2612.23
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3056.05
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Мінфін оскаржить рішення уряду про перепідпорядкування ДФС

НовиниФінанси    31.05.2018 - 17:33
Фото: Олександр Данилюк (КМУ)
Фото: Олександр Данилюк (КМУ)

Данилюк сумнівається у оприлюдненні відповідного розпорядження КМУ

Міністерство фінансів оскаржить рішення Кабінету міністрів України про перепідпорядкування Державної фіскальної служби безпосередньо Кабміну. Про це заявив міністр фінансів України Олександр Данилюк, відповідаючи на питання кореспондента РБК-Україна.

"Якщо рішення вийде, то ми будемо це оскаржувати. Але я думаю, що воно не вийде. Впевнений, що ДФС буде в підпорядкуванні Міністерства фінансів", - заявив Данилюк.

Він також підтвердив, що міністерство фінансів буде ініціювати скасування рішення.

"Перепідпорядкування ДФС - рішення, яке порушує меморандум МВФ і принципи управління в державі. Я не розумію, який плюс дає це рішення Кабміну", - заявив міністр.

Нагадаємо, за інформацією джерел РБК-Україна, Кабінет міністрів планує напряму підпорядкувати собі Державну фіскальну службу, яка на даний момент підпорядковується Міністерству фінансів.

Данилюк не планує подавати у відставку Битва за ДФС: навіщо Гройсман відбирає у Мінфіна фіскальну службу
Теги публікації: ДФС, Кабінет Міністрів України, Міністерство фінансів України  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Бабченко живий: реакція соцмереж на блискучу спецоперацію силовиків
"Останній випадок був кричущим": в Єгипті розповіли про різницю між українськими та російськими туристами
"Бийте хо*лов": у київській маршрутці помітили сепаратиста
У центрі Києва осквернили банер з обличчям Степана Бандери (фото)
On Top