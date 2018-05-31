Мінфін оскаржить рішення уряду про перепідпорядкування ДФС

Данилюк сумнівається у оприлюдненні відповідного розпорядження КМУ

Міністерство фінансів оскаржить рішення Кабінету міністрів України про перепідпорядкування Державної фіскальної служби безпосередньо Кабміну. Про це заявив міністр фінансів України Олександр Данилюк, відповідаючи на питання кореспондента РБК-Україна.

"Якщо рішення вийде, то ми будемо це оскаржувати. Але я думаю, що воно не вийде. Впевнений, що ДФС буде в підпорядкуванні Міністерства фінансів", - заявив Данилюк.

Він також підтвердив, що міністерство фінансів буде ініціювати скасування рішення.

"Перепідпорядкування ДФС - рішення, яке порушує меморандум МВФ і принципи управління в державі. Я не розумію, який плюс дає це рішення Кабміну", - заявив міністр.

Нагадаємо, за інформацією джерел РБК-Україна, Кабінет міністрів планує напряму підпорядкувати собі Державну фіскальну службу, яка на даний момент підпорядковується Міністерству фінансів.