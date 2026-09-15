Мінфін оприлюднив проєкт бюджету-2027: скільки грошей піде на армію, зарплати і соцвиплати

Скільки закладуть грошей до бюджету

Доходи бюджету у 2027 році заплановані на рівні 5 трильйонів 648 мільярдів гривень. Це на 452,1 мільярда гривень, або 8,7%, більше, ніж передбачає план на 2026 рік.

Видатки натомість зростуть до 7 трильйонів 272 мільярдів гривень. Порівняно з 2026 роком це більше на 864,9 мільярда гривень, або на 13,5%.

Доходи - 5 трлн 648 млрд гривень (+8,7%);

Видатки - 7 трлн 272 млрд гривень (+13,5%);

Потреба у зовнішній підтримці - 52,6 мільярда доларів.

Скільки планують витратити на оборону

На безпеку і оборону у 2027 році планують витратити 4 трильйони 885 мільярдів гривень. Це 43,8% валового внутрішнього продукту країни та на 517,9 мільярда гривень більше, ніж торік.

Ці кошти розподілять так:

1 трильйон 791,7 мільярда гривень - оплата праці з нарахуваннями;

2 трильйони 298,5 мільярда гривень - озброєння та військова техніка;

499,9 мільярда гривень - інші видатки;

264,9 мільярда гривень - резерв коштів;

30 мільярдів гривень - державні гарантії на озброєння та військову техніку.

Фото: Держбюджет-2027: на що планують витратити гроші (інфографіка РБК-Україна)

Зарплати вчителів і лікарів зростуть

На галузь освіти передбачено 328,5 мільярда гривень, що на 50,8 мільярда більше, ніж у 2026 році.

Середня зарплата досвідченого вчителя у 2027 році складе 27,3 тисячі гривень. Це на 65% більше, ніж у 2025 році.

Гроші також підуть на академічні стипендії, харчування школярів усіх класів та будівництво укриттів у школах.

Медицина отримає 292,5 мільярда гривень. Через підвищення тарифів на медичні послуги середня зарплата лікаря спеціалізованої допомоги зросте до рівня не менше 30 тисяч гривень, а медсестри - до 20 тисяч гривень.

Окрему суму - 10 мільярдів гривень - виділять на безкоштовні скринінги здоров'я для людей віком від 40 років.

Підтримка ветеранів, ВПО та соціальні виплати

На ветеранську політику передбачили 20,5 мільярда гривень. Із них 12,2 мільярда гривень підуть на повернення ветеранів до цивільного життя - виплати, реабілітацію, психологічну допомогу та професійну адаптацію.

Внутрішньо переміщені особи отримають підтримку на 83,2 мільярда гривень, зокрема:

39,6 мільярда гривень - допомога на проживання

11,5 мільярда гривень - компенсація за знищене майно

5,5 мільярда гривень - компенсація за знищене житло за програмою "HOME"

Соціальні виплати і заходи Мінсоцполітики зростуть до 540,3 мільярда гривень. Найбільшу частку - 292,8 мільярда гривень - спрямують на доплати до пенсій.

Гроші для бізнесу, доріг і громад

Підтримка економіки та бізнесу отримає 96 мільярдів гривень. Серед напрямів - пільгові кредити "5-7-9%", програма "єОселя" для придбання житла та оборонні технології Brave1.

На підтримку регіонів і громад передбачили 133,6 мільярда гривень. Частину коштів спрямують прифронтовим і тимчасово окупованим територіям.

Державний дорожній фонд відновлять частково - на 25%. Це 52,8 мільярда гривень на утримання й будівництво доріг.

Кошти розподілять так:

10,1 мільярда гривень - виконання боргових зобов'язань за запозиченнями, залученими на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування;

34,2 мільярда гривень - утримання та розвиток доріг загального користування державного значення;

8,5 мільярда гривень - утримання та розвиток доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах (субвенція місцевим бюджетам).

Окрім того, 18,2 мільярда гривень спрямують на компенсацію різниці в тарифах у межах підтримки регіонів та громад. Це дозволить компенсувати різницю між економічно обґрунтованою вартістю комунальних послуг і тарифами для населення та зменшити фінансове навантаження на громади і людей.

Звідки Україна візьме гроші

Потреба у міжнародній підтримці у 2027 році становитиме 52,6 мільярда доларів. Гроші планують залучити від Європейського Союзу, країн G7, Міжнародного валютного фонду, Світового банку та Великої Британії.

Проєкт закону про держбюджет на 2027 рік Мінфін планує передати на розгляд Кабінету Міністрів, а згодом - Верховної Ради.

Тим часом міністр фінансів Сергій Марченко раніше попереджав, що соціальні виплати можуть затримати, якщо парламент не ухвалить закони, необхідні для отримання фінансування від Європейського Союзу та Міжнародного валютного фонду.