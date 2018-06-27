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Минфин одобрил стратегию развития ПриватБанка до 2022

НовостиФинансы    27.06.2018 - 11:34
Фото: ПриватБанк (УНИАН)
Фото: ПриватБанк (УНИАН)

Планируется, что в 2022 году ПриватБанк будет готов к приватизации

Министерство финансов Украины одобрило стратегию развития "ПриватБанка" до 2022 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина.

Сообщается, что документ предусматривает внедрение эффективной системы управления рисками, решение проблемы с неработающими кредитами, а также ряд организационных и управленческих изменений, направленных на повышение эффективности и снижение затрат.

"Мы считаем, что практическая имплементация положений стратегии будет способствовать укреплению сильных сторон банка и его позиции на рынке, обеспечивая при этом приемлемый уровень доходности на уровне с лучшими игроками. Гарантом имплементации утвержденной стратегии развития будет независимый Наблюдательный совет банка", - отметила и. о. министра финансов Оксана Маркарова

В соответствии с утвержденными показателями в 2022 году банк планирует получить 8,4 млрд гривен чистой прибыли и будет готов к приватизации. Суммарный доход для акционера в период с 2018 по 2022 годы составит 81 млрд гривен, без учета средств, которые банк намерен вернуть через суды.

 

Фото: стратегия развития ПриватБанка (пресс-служба ПриватБанка)

Напомним, ранее сообщалось, что Национальный банк Украины подал новые судебные иски против бывшего акционера ПБ Игоря Коломойского.

 

ПриватБанк предупредил о новом виде мошенничества
Теги публикации: Министерство финансов Украины, ПриватБанк  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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