Минфин объявил параметры выпуска евробондов на 2 млрд долларов

Фото: коллаж (РБК-Украина)

Еврооблигации дадут инвесторам доход 7,25% годовых в валюте

Министерство финансов Украины объявило о выпуске новых еврооблигаций на сумму 2 млрд долларов. Облигации с погашением в 2033 году будут размещены с доходностью 7,253%.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Как отмечается в сообщении, расчеты за новым выпуском должны состояться 30 июля 2020 года.

"Ожидается, что в новом выпуске будут присвоены рейтинги "B" рейтинговым агентством Standard & poor's и "B" - рейтинговым агентством Fitch", - говорится в сообщении.

Минфин также бъявил результаты предложения обмена еврооблигаций с погашением в 2021 и в 2022 годах с доходностью 7,75%. Окончательная сумма обмена составляет 846,150 млн долларов.

Как сообщало РБК-Украина, Минфин разместил выпуск евробондов на 2 млрд долларов с погашением в 2033 году с дохіднцістю 7,25% годовых.

Также сообщалось, что Министерство финансов Украины выкупит еврооблигации с погашением в 2021 и 2022 годах на сумму 806 млн долларов и заплатит за них 846 млн долларов.

Облигации будут выкуплены за счет средств, полученных от новых евробондов на 2 млрд долларов.