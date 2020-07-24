Мінфін оголосив параметри випуску євробондів на 2 млрд доларів

Фото: колаж (РБК-Україна)

Єврооблігації дадуть інвесторам дохід 7,25% річних у валюті

Міністерство фінансів України оголосило про випуск нових єврооблігацій на суму 2 млрд доларів. Облігації з погашенням у 2033 році будуть розміщені з дохідністю 7,253%.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Як зазначається в повідомленні, розрахунки за новим випуском мають відбутися 30 липня 2020 року.

"Очікується, що новому випуску будуть присвоєні рейтинги "B" рейтинговим агентством Standard & Poor’s та "B" - рейтинговим агентством Fitch", - йдеться в повідомленні.

Також Мінфін оголосив результати пропозиції обміну єврооблігацій з погашенням у 2021 і у 2022 роках, з дохідністю 7,75%. Остаточна сума обміну становить 846,150 млн доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, Мінфін розмістив випуск євробондів на 2 млрд доларів з погашенням у 2033 році з дохіднцістю 7,25% річних.

Також повідомлялося, що Міністерство фінансів України викупить єврооблігації з погашенням в 2021 і 2022 роках на суму 806 млн доларів і заплатить за них 846 млн доларів.

Облігації будуть викуплені за рахунок коштів, отриманих від нових євробондів на 2 млрд доларів.