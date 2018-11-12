Минфин объявил конкурс по отбору банков для выплаты пенсий и зарплат бюджетникам

Фото: Минфин (Виталий Носач, РБК-Украина)

Конкурс состоится при условии подачи двух заявок

Заседание конкурсной комиссии по определению уполномоченных банков Украины, через которые осуществляется выплата пенсий, пособий и заработной платы работникам бюджетных учреждений, состоится 10 декабря 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерство финансов.

Согласно сообщению, конечная дата представления конкурсной документации 30 ноября 2018 года. Адрес, по которому подается конкурсная документация: ул. Межигорская, 11, м. Киев, 04071.

Напомним, Кабинет министров изменил критерии отбора уполномоченных банков для выплаты зарплат, пенсий и денежной помощи работникам бюджетных учреждений. Решение КМУ было обусловлено тем, что часть банков в судебном порядке оспорила установленные Национальным банком требования. В частности, критерий, предполагающий наличие у банков-претендентов на осуществление указанных выплат активов в размере не менее 1% всех активов банковской системы.

Отметим, что в июле Министерство финансов Украины (Минфин) утвердил перечень из 43 банков, уполномоченных на осуществление выплат пенсий, пособий и заработной платы работникам бюджетных учреждений.