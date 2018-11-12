Мінфін оголосив конкурс з відбору банків для виплати пенсій і зарплат бюджетникам

Фото: Мінфін (Віталій Носач, РБК-Україна)

Конкурс відбудеться за умови подачі двох заявок

Засідання конкурсної комісії з визначення уповноважених банків України, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ, відбудеться 10 грудня 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства фінансів.

Згідно з повідомленням, кінцева дата подання конкурсної документації 30 листопада 2018 року. Адреса, за якою подається конкурсна документація: вул. Межигірська, 11, м. Київ, 04071.

Нагадаємо, Кабінет міністрів змінив критерії відбору уповноважених банків для виплати зарплат, пенсій і грошової допомоги працівникам бюджетних установ. Рішення КМУ було обумовлено тим, що частина банків в судовому порядку оскаржила встановлені Національним банком вимоги. Зокрема, критерій, що передбачає наявність у банків-претендентів на здійснення зазначених виплат активів у розмірі не менше 1% всіх активів банківської системи.

Відзначимо, що у липні Міністерство фінансів України (Мінфін) затвердив перелік з 43 банків, які уповноважені на здійснення виплат пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ.