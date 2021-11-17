ru ua
Ср, 17 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Минфин обвинили в провале борьбы с контрабандой: бюджет недополучил более 10 млрд гривен

Новина українською →
Киев, Среда 17 ноября 2021 14:51
Минфин обвинили в провале борьбы с контрабандой: бюджет недополучил более 10 млрд гривен Фото: бюджет недополучил более 10 млрд грн из-за провала борьбы с контрабандой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Министерство финансов во главе с Сергеем Марченко провалило борьбу с контрабандой: несмотря на санкции против целого ряда контрабандистов, бюджет недополучил более 10 млрд гривен из-за снижения средней налоговой нагрузки на импорт.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на статью "Апостроф".

Как известно, ранее Владимир Зеленский заявлял, что с момента вступления в действие решения о санкциях, поступления в бюджет страны увеличились на 45 млрд грн. Похожую цифру - 47 млрд грн - озвучивал также секретарь СНБО Алексей Данилов.

Однако цифры, которые фигурируют в отчетах СБУ и Гостаможслужбы - гораздо скромнее этих показателей. Например, по словам главы СБУ Ивана Баканова, благодаря работе спецслужбы "с начала 2021 года" было доначислено 2 млрд грн таможенных платежей, а фактически уплачено - всего 981 млн грн.

ГТСУ заявила, что "перевыполнила план" на 22,6 млрд грн за 10 месяцев 2021 года. При этом какая же именно сумма поступила в бюджет в результате борьбы с контрабандой на таможне - непонятно.

Ранее сам Марченко озвучивал условный KPI, при котором борьбу с контрабандой можно назвать успешной - плюс 2-3 млрд грн в месяц или 24-36 млрд грн, что значительно меньше озвученной президентом суммы.

Экономист Виктор Скаршевский накануне опубликовал в Facebook расчеты, согласно которым "перевыполнение планов", которое демонстрируют на таможне - основано на занижении планов и игнорировании объективных экономических факторов развития экономики.

По его словам, за 10 месяцев 2021 года объемы импорта увеличились на 36%, а таможенные поступления всего на 32%. Налоговая нагрузка на импорт стала падать. Это привело к тому, что после начала "борьбы" с контрабандой, с мая по октябрь 2021 года, бюджет недополучил 491 млн долларов или 13 млрд грн.

Напомним, ранее экс-глава таможни, а теперь министр стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин в интервью отмечал, что Минфин не давал денег на реальную реформу таможни, не лоббировал необходимые законопроекты.

После ухода Рябикина, Кабмин назначил временно исполняющим обязанности главы таможни экс-начальника управления разведки Администрации Государственной пограничной службы Вячеслава Демченко.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство финансов Украины
NEWS
Проездной почти за 3000 гривен: новые тарифы на транспорт в Киеве с 1 января
Проездной почти за 3000 гривен: новые тарифы на транспорт в Киеве с 1 января
DAILY
Раздел имущества. На каких условиях Коломойский уйдет из "Укрнафты"
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Раздел имущества. На каких условиях Коломойский уйдет из "Укрнафты"