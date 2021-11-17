Минфин обвинили в провале борьбы с контрабандой: бюджет недополучил более 10 млрд гривен

Министерство финансов во главе с Сергеем Марченко провалило борьбу с контрабандой: несмотря на санкции против целого ряда контрабандистов, бюджет недополучил более 10 млрд гривен из-за снижения средней налоговой нагрузки на импорт.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на статью " Апостроф ".

Как известно, ранее Владимир Зеленский заявлял, что с момента вступления в действие решения о санкциях, поступления в бюджет страны увеличились на 45 млрд грн. Похожую цифру - 47 млрд грн - озвучивал также секретарь СНБО Алексей Данилов.

Однако цифры, которые фигурируют в отчетах СБУ и Гостаможслужбы - гораздо скромнее этих показателей. Например, по словам главы СБУ Ивана Баканова, благодаря работе спецслужбы "с начала 2021 года" было доначислено 2 млрд грн таможенных платежей, а фактически уплачено - всего 981 млн грн.

ГТСУ заявила, что "перевыполнила план" на 22,6 млрд грн за 10 месяцев 2021 года. При этом какая же именно сумма поступила в бюджет в результате борьбы с контрабандой на таможне - непонятно.

Ранее сам Марченко озвучивал условный KPI, при котором борьбу с контрабандой можно назвать успешной - плюс 2-3 млрд грн в месяц или 24-36 млрд грн, что значительно меньше озвученной президентом суммы.

Экономист Виктор Скаршевский накануне опубликовал в Facebook расчеты, согласно которым "перевыполнение планов", которое демонстрируют на таможне - основано на занижении планов и игнорировании объективных экономических факторов развития экономики.

По его словам, за 10 месяцев 2021 года объемы импорта увеличились на 36%, а таможенные поступления всего на 32%. Налоговая нагрузка на импорт стала падать. Это привело к тому, что после начала "борьбы" с контрабандой, с мая по октябрь 2021 года, бюджет недополучил 491 млн долларов или 13 млрд грн.