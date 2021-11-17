Мінфін звинуватили в провалі боротьби з контрабандою: бюджет недоотримав понад 10 млрд гривень

Міністерство фінансів на чолі з Сергієм Марченком провалило боротьбу з контрабандою: попри санкції проти цілого ряду контрабандистів, бюджет недоотримав понад 10 млрд гривень через зниження середнього податкового навантаження на імпорт.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на статтю " Апостроф ".

Як відомо, раніше Володимир Зеленський заявляв, що з моменту вступу в дію рішення про санкції, надходження до бюджету країни збільшилися на 45 млрд грн. Схожу цифру - 47 млрд грн - озвучував також секретар РНБО Олексій Данилов.

Однак цифри, які фігурують у звітах СБУ та Держмитслужби - набагато скромніші за ці показники. Наприклад, за словами голови СБУ Івана Баканова, завдяки роботі спецслужби "з початку 2021 року" було донараховано 2 млрд грн митних платежів, а фактично сплачено - всього 981 млн грн.

ДМСУ заявила, що "перевиконала план" на 22,6 млрд грн за 10 місяців 2021 року. При цьому Яка ж саме сума надійшла до бюджету в результаті боротьби з контрабандою на митниці - незрозуміло.

Раніше сам Марченко озвучував умовний KPI, при якому боротьбу з контрабандою можна назвати успішною - плюс 2-3 млрд грн на місяць або 24-36 млрд грн, що значно менше озвученої президентом суми.

Економіст Віктор Скаршевський напередодні опублікував у Facebook розрахунки, згідно з якими "перевиконання планів", яке демонструють на митниці - засноване на заниженні планів та ігноруванні об'єктивних економічних факторів розвитку економіки.

За його словами, за 10 місяців 2021 року обсяги імпорту збільшилися на 36%, а митні надходження всього на 32%. Податкове навантаження на імпорт стало падати. Це призвело до того, що після початку "боротьби" з контрабандою, з травня по жовтень 2021 року, бюджет недоотримав 491 млн доларів або 13 млрд грн.