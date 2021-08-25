Минфин обсуждает с МВФ продление действующей программы на полгода

Украинские власти обсуждают с Международным валютным фондом (МВФ) продление текущей 18-месячной программы Stand-By на полгода. Решение пока не принято.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое министр финансов Сергей Марченко сделал в интервью агентству " Интерфакс-Украина ".

"Это обсуждается, однако окончательного решения еще нет. То есть продление программы Stand-By на полгода возможно. Но говорит о таком продлении пока рано", - сказал и добавил, что решение должно быть согласовано с партнерами.

Министр финансов также напомнил, что Украина ожидает миссию фонда в сентябре.

"Состоялся разговор президента Украины с главой МВФ Кристалиной Георгиевой. Это была инициатива исполнительного директора относительно приезда этой миссии. Ожидаем миссию в сентябре, как это и было сказано", - сказал министр финансов.