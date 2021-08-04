Продление программы на полгода и получение 2,3 млрд долларов: что обсуждает Украина с МВФ
По информации РБК-Украина, украинские власти ведут переговоры с МВФ о продлении действующей программы Stand-By на полгода. О новой программе речь пока не идет.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Миллиарды от МВФ. Когда Украина получит транш и как его потратят".
Как отмечается в материале, действующая программа на 5 млрд долларов, заключенная в июне 2020 года, рассчитана на 18 месяцев и завершается в декабре 2021 года.
При этом второй транш по программе на 700 млн долларов может быть выделен только после финального голосования за госбюджет 2022 года.
После второго транша из общей суммы останется не выбрано еще около 2,3 млрд долларов, которые и будут разбиты до июня 2022 года.
По информации РБК-Украина, вопрос новой программы с МВФ пока не обсуждается.
Отметим, Меморандум между властями Украины и МВФ был подписан в 2020 году. Его текст был обнародован в июне. Тогда же Украина получила от МВФ первый транш кредита на 2,2 млрд долларов в рамках 18-ти месячной программы Stand-By на 5 млрд долларов. После этого МВФ не выделял траншей.