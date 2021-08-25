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Мінфін обговорює з МВФ продовження діючої програми на півроку

Автор: Олександр Білоус

Українська влада обговорює з Міжнародним валютним фондом (МВФ) продовження поточної 18-місячної програми Stand-By на півроку. Рішення поки не прийнято.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку міністр фінансів Сергій Марченко зробив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Це обговорюється, проте остаточного рішення ще немає. Тобто продовження програми Stand-By на півроку можливе. Але говорить про таке продовження поки рано", - сказав і додав, що рішення має бути узгоджене з партнерами.

Міністр фінансів також нагадав, що Україна очікує місію фонду у вересні.

"Відбулася розмова президента України з главою МВФ Крісталіною Георгієвою. Це була ініціатива виконавчого директора щодо приїзду цієї місії. Очікуємо місію у вересні, як це і було сказано", - сказав міністр фінансів.

Нагадаємо, за інформацією РБК-Україна, українська влада веде переговори з МВФ про продовження діючої програми Stand-By на півроку. Про нову програму мова поки не йде.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує продовження програми України з Міжнародним валютним фондом Stand-By на 2022 рік. Термін програми закінчується в грудні 2021 року.

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МВФ