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Мінфін оновив графік виплат за зовнішнім боргом

Новини » Економіка     03.04.2020 - 11:09
Мінфін оновив графік виплат за зовнішнім боргом
Фото: колаж (РБК-Україна)

Пікові виплати припадуть на травень і вересень

Міністерство фінансів України поновило графік щомісячних платежів за державним боргом у 2020 році за діючими угодами. Про це повідомляється на сайті Мінфіну.

Згідно з графіком, всього у 2020 році Україна повинна виплатити за 449,75 млрд грн. При цьому в січні-березні вже було виплачено 93,47 млрд грн.

Таким чином, до кінця року необхідно виплатити 356,28 млрд грн. У квітні виплати складуть 24,45 млрд грн. Пікові виплати припадуть на травень (68,22 млрд грн) і вересень (80,82 млрд грн).

Нагадаємо, за оцінками Національного банку України, потреба тільки у валютних коштах на виплату боргових зобов'язань з урахуванням обслуговування валютного боргу перевищує 9 млрд доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними НБУ, валютні виплати уряду України і Національного банку в 2020 - 2022 роках разом з відсотками перевищать 24 млрд доларів.

Зазначимо, фінансування загального фонду державного бюджету у 2020 році планується за рахунок державних запозичень в сумі 342,5 млрд грн.

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