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Минфин обнаружил почти 70 тысяч человек, которые получали субсидию по разным адресам

Новости » Экономика    20.11.2018 - 17:22
Минфин обнаружил почти 70 тысяч человек, которые получали субсидию по разным адресам
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Министерство проводит верификацию социальных выплат с 2016 года

Министерство финансов во время верификации социальных выплат в течение января-сентября 2018 года прояви 68 тыс. лиц, получавших несколько субсидий по разным адресам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Минфина.

Как отметили в пресс-службе, c начала года Минфин направил около 7,5 млн рекомендаций по проверке достоверности информации, представленной получателями субсидий. Благодаря этому удалось предотвратить неэффективное использование 5,9 млрд гривен, а 46,5 млн гривен - вернуть в бюджет.

"Проводя верификацию, Минфин никоим образом не вмешивается в личную или семейную жизнь граждан. Сейчас ведомство работает с данными, которые получены до 11 октября 2018 года на основе действующих нормативно-правовых актов", - отметили в министерстве.

Напомним, 12 октября Конституционный суд Украины признал неконституционным предоставление Министерству финансов Украины права получать информацию, содержащую персональные данные. Согласно решению суда, теперь министерство должно спросить разрешения перед тем, как получать данные относительно пенсий, пособий, льгот, субсидий, других социальных выплат.

В то же время в Минфине заверили, что решение КСУ не влияет на процесс верификации, "ведь в ходе этого процесса данные о получателях государственных пособий деперсонифицируются". Информация, которую Минфин анализирует и сравнивает, идет из автоматизированных информационных систем, реестров и баз данных. При этом Минфин никоим образом не вмешивается в личную и семейную жизнь граждан, добавили в министерстве.

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