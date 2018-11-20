Мінфін виявив майже 70 тисяч осіб, що отримували субсидію за різними адресами

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Міністерство проводить верифікацію соціальних виплат з 2016 року

Міністерство фінансів під час верифікації соціальних виплат протягом січня-вересня 2018 року вияви 68 тис. осіб, що отримували декілька субсидій за різними адресами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

Як зазначили у прес-службі, з початку року Мінфін скерував близько 7,5 млн рекомендацій щодо перевірки достовірності інформації, поданої отримувачами субсидій. Завдяки цьому вдалося запобігти неефективному використанню 5,9 млрд гривень, а 46,5 млн гривень - повернути в бюджет.

"Проводячи верифікацію, Мінфін жодним чином не втручається в особисте чи сімейне життя громадян. Наразі відомство працює з даними, які отримані до 11 жовтня 2018 року на основі чинних нормативно-правових актів", - зазначили в міністерстві.

Нагадаємо, 12 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційним надання Міністерству фінансів України права отримувати інформацію, що містить персональні дані. Відповідно до рішення суду, тепер міністерство має запитати дозволу перед тим, як отримувати дані щодо пенсій, допомог, пільг, субсидій, інших соціальних виплат.

У той же час у Мінфіні запевнили, що рішення КСУ не впливає на процес верифікації, "адже у ході цього процесу дані про отримувачів державних допомог деперсоніфікуються". Інформація, яку Мінфін аналізує та порівнює, походить з автоматизованих інформаційних систем, реєстрів та баз даних. При цьому Мінфін жодним чином не втручається в особисте і сімейне життя громадян, додали у міністерстві.