Минфин обнародовал список банков для выплаты пенсий

Пенсии и бюджетные выплаты можно получить в 43 банках
Министерство финансов Украины обнародовало перечень уполномоченных банков, через которые осуществляется выплата пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Согласно сообщению, на сегодня уполномоченными являются 43 банка.
Перечень уполномоченных банков, через которые осуществляется выплата пенсий, пособий и заработной платы работникам бюджетных учреждений.
Как сообщало РБК-Украина Пенсионный фонд Украины 2 апреля 2020 года, в соответствии с утвержденным графиком начал финансирование пенсий за месяц. ПФУ обратился к пенсионерам с убедительной просьбой без необходимости не выходить из дома, не рисковать своим здоровьем и жизнью. "Выплата пенсий будет проведена в назначенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке: пенсия будет зачислена на ваш счет в банке, а тем, кто избрал АО "Укрпошта", пенсии почтальоны доставят домой", - говорится в сообщении.
Напомним, по состоянию на 1 января 2020 года в Украине насчитывалось 75 действующих банков, что на два меньше по сравнению с 1 января 2019 года.