Минфин обнародовал список банков для выплаты пенсий

Министерство финансов Украины обнародовало перечень уполномоченных банков, через которые осуществляется выплата пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Согласно сообщению, на сегодня уполномоченными являются 43 банка.

Перечень уполномоченных банков, через которые осуществляется выплата пенсий, пособий и заработной платы работникам бюджетных учреждений.

АО "Ощадбанк"

АО КБ "ПРИВАТБАНК"

АО АБ "Укргазбанк"

АО "Укрэксимбанк"

АО "АГРОПРОСПЕРИС БАНК"

АО "КБ "АККОРДБАНК"

АО "АКЦЕНТ-БАНК"

АО "АЛЬФА-БАНК"

АО "Альянс Банк"

АО "БАНК ВОСТОК"

АО КБ "Глобус Банк"

АО "ВОСТОЧНО-УКРАИНСКИЙ БАНК "ГРАНТ"

АО "Идея Банк"

АО АКБ "ИНДУСТРИАЛБАНК"

АО "БАНК "КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ"

АО "КОММЕРЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"

АО "Коммерческий Индустриальный Банк"

АО "Банк Кредит Днепр"

АО "КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК"

АО "КРЕДОБАНК"

АО "КРИСТАЛБАНК"

АО АКБ "Львов"

АО "МЕГАБАНК"

АО "МЕТАБАНК"

АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"

АО "МОТОР-БАНК"

АО "МТБ БАНК"

АО "ОТП Банк"

АО АБ "ПИВДЕННЫЙ"

АО "ПИРЕУС БАНК МКБ"

АО "Регион-банк"

АО "Полтава-банк"

АО "ПРАВЭКС БАНК"

АО "ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК"

АО "АКБ "РАДАБАНК"

АО "Райффайзен Банк Аваль"

АО "БАНК СИЧ"

АО "ТАСКОМБАНК"

АО "УКРСТРОЙИНВЕСТБАНК"

АО "УкрСиббанк"

АО "Универсал Банк"

АО "БАНК ФОРВАРД"

АО "Юнекс Банк"

Как сообщало РБК-Украина Пенсионный фонд Украины 2 апреля 2020 года, в соответствии с утвержденным графиком начал финансирование пенсий за месяц. ПФУ обратился к пенсионерам с убедительной просьбой без необходимости не выходить из дома, не рисковать своим здоровьем и жизнью. "Выплата пенсий будет проведена в назначенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке: пенсия будет зачислена на ваш счет в банке, а тем, кто избрал АО "Укрпошта", пенсии почтальоны доставят домой", - говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на 1 января 2020 года в Украине насчитывалось 75 действующих банков, что на два меньше по сравнению с 1 января 2019 года.