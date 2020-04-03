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Минфин обнародовал список банков для выплаты пенсий

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Пенсии и бюджетные выплаты можно получить в 43 банках

Министерство финансов Украины обнародовало перечень уполномоченных банков, через которые осуществляется выплата пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Согласно сообщению, на сегодня уполномоченными являются 43 банка.

Перечень уполномоченных банков, через которые осуществляется выплата пенсий, пособий и заработной платы работникам бюджетных учреждений.

  • АО "Ощадбанк"
  • АО КБ "ПРИВАТБАНК"
  • АО АБ "Укргазбанк"
  • АО "Укрэксимбанк"
  • АО "АГРОПРОСПЕРИС БАНК"
  • АО "КБ "АККОРДБАНК"
  • АО "АКЦЕНТ-БАНК"
  • АО "АЛЬФА-БАНК"
  • АО "Альянс Банк"
  • АО "БАНК ВОСТОК"
  • АО КБ "Глобус Банк"
  • АО "ВОСТОЧНО-УКРАИНСКИЙ БАНК "ГРАНТ"
  • АО "Идея Банк"
  • АО АКБ "ИНДУСТРИАЛБАНК"
  • АО "БАНК "КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ"
  • АО "КОММЕРЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"
  • АО "Коммерческий Индустриальный Банк"
  • АО "Банк Кредит Днепр"
  • АО "КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК"
  • АО "КРЕДОБАНК"
  • АО "КРИСТАЛБАНК"
  • АО АКБ "Львов"
  • АО "МЕГАБАНК"
  • АО "МЕТАБАНК"
  • АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"
  • АО "МОТОР-БАНК"
  • АО "МТБ БАНК"
  • АО "ОТП Банк"
  • АО АБ "ПИВДЕННЫЙ"
  • АО "ПИРЕУС БАНК МКБ"
  • АО "Регион-банк"
  • АО "Полтава-банк"
  • АО "ПРАВЭКС БАНК"
  • АО "ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК"
  • АО "АКБ "РАДАБАНК"
  • АО "Райффайзен Банк Аваль"
  • АО "БАНК СИЧ"
  • АО "ТАСКОМБАНК"
  • АО "УКРСТРОЙИНВЕСТБАНК"
  • АО "УкрСиббанк"
  • АО "Универсал Банк"
  • АО "БАНК ФОРВАРД"
  • АО "Юнекс Банк"

Как сообщало РБК-Украина Пенсионный фонд Украины 2 апреля 2020 года, в соответствии с утвержденным графиком начал финансирование пенсий за месяц. ПФУ обратился к пенсионерам с убедительной просьбой без необходимости не выходить из дома, не рисковать своим здоровьем и жизнью. "Выплата пенсий будет проведена в назначенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке: пенсия будет зачислена на ваш счет в банке, а тем, кто избрал АО "Укрпошта", пенсии почтальоны доставят домой", - говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на 1 января 2020 года в Украине насчитывалось 75 действующих банков, что на два меньше по сравнению с 1 января 2019 года.

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