Мінфін оприлюднив список банків для виплати пенсій

Пенсії та бюджетні виплати можна отримати у 43 банках
Міністерство фінансів України оприлюднило перелік уповноважених банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.
Згідно з повідомленням, на сьогодні уповноваженими є43 банки.
Перелік уповноважених банків через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ.
Як повідомляо РБК-Україна, Пенсійний фонд України 2 квітня 2020 року, згідно із затвердженим графіком, розпочав фінансування пенсій за місяць. ПФУ звернувся до пенсіонерів з переконливим проханням без нагальної потреби не виходити з дому, не ризикувати своїм здоров’ям і життям. "Виплату пенсій буде проведено у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку: пенсію буде зараховано на ваш рахунок у банку, а тим, хто обрав АТ "Укрпошта", пенсії доставлять листоноші додому", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, станом на 1 січня 2020 року в Україні нараховувалося 75 діючих банків, що на два менше у порівнянні з 1 січня 2019 року.