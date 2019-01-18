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Минфин обнародовал рейтинг крупнейших покупателей гособлигаций

Новости » Финансы    18.01.2019 - 13:59
Минфин обнародовал рейтинг крупнейших покупателей гособлигаций
Фото: Минфин (Виталий Носач, РБК-Украина)

Государственные облигации покупают государственные банки, а также банки с иностранным капиталом

Министерство финансов Украины обнародовало рейтинг первичных дилеров по объемам покупки облигаций внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ) за второе полугодие 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Минфина.

Согласно рейтингу, первые четыре места занимают государственные АО КБ "Приватбанк", АО "Ощадбанк", АО "Укрэксимбанк" и "Укргазбанк".

Далій идут коммерческие банки в основном с иностранным капиталом: АО "ОТП Банк", АО "Альфа-Банк", АО "Райффайзен Банк Аваль", АБ "Пивденный", АО "УкрСиббанк" и АО "Ситибанк".

Как сообщало РБК-Украина, в октябре 2018 года Совет Национального банка рекомендовал Кабинету министров выпустить целевые облигации внутреннего государственного займа, средства от которых пойдут на экономические проекты.

Напомним, Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 15 января 2019 года привлекло в государственный бюджет 9,715 млрд грн.

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