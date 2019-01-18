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Мінфін оприлюднив рейтинг найбільших покупців держоблігацій

Новини » Фінанси    18.01.2019 - 13:59
Мінфін оприлюднив рейтинг найбільших покупців держоблігацій
Фото: Мінфін (Віталій Носач, РБК-Україна)

Державні облігації купують державні банки, а також банки з іноземним капіталом

Міністерства фінансів України оприлюднило рейтинг первинних дилерів за обсягами придбання облігацій внутрішньої державної позики України (ОВДП) за друге півріччя 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

Згідно з рейтингом, перші чотири місця займають державні АТ КБ "Приватбанк", АТ "Ощадбанк", АТ "Укрексімбанк" і АБ "Укргазбанк".

Далій йдуть комерційні банки здебільшого з іноземним капіталом: АТ "ОТП Банк", АТ "Альфа-Банк", АТ "Райффайзен Банк Аваль", АБ "Південний", АТ "УкрСиббанк" та АТ "Сітібанк".

Як повідомляло РБК-Україна, у жовтні 2018 року Рада Національного банку рекомендувала Кабінету міністрів випустити цільові облігації внутрішньої державної позики, кошти від яких підуть на економічні проекти.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 15 січня 2019 року залучило до державного бюджету 9,715 млрд грн.

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