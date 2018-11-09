Совет НБУ рекомендовал правительству выпустить ОВГЗ для ускорения роста экономики

Фото: НБУ (РБК-Украина)

Скрытая эмиссия, по мнению Совета НБУ, способна ускорить ВВП

Совет Национального банка рекомендовал Кабинету министров выпустить целевые облигации внутреннего государственного займа, средства от которых пойдут на экономические проекты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение Совета НБУ от 30 октября 2018 года.

"С целью создания условий для устойчивого экономического роста, разработать программу по осуществлению выпусков целевых ОВГЗ, которые будут учитываться по специальному фонду государственного бюджета, средства от эмиссии которых будут направляться на поддержку проектов развития и модернизации экономики Украины (в частности, высокотехнологичных отраслей экономики, содействия экспорту и импортозамещению", - говорится в решении

Также Совет НБУ рекомендует "рассмотреть возможность внесения изменений в закон Украины "О публичных закупках", которые будут способствовать снижению импортной составляющей в государственных закупках путем, при прочих равных условиях (в т.ч. сопоставимости качественных характеристик), предоставления преимущества товарам, произведенным в Украине".

Как сообщало РБК-Украина, Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогноз роста ВВП Украины в 2019 году с 3,3% до 2,7%. В то же время МВФ повысил прогноз по росту ВВП Украины в 2018 году с 3,2% до 3,5%.

Национальный банк Украины (НБУ) 25 октября оставил без изменений прогноз экономического роста на 2018-2020 годы: 3,4% в 2018 году, 2,5% в 2019 году и 2,9% в 2020 году.