ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Совет НБУ рекомендовал правительству выпустить ОВГЗ для ускорения роста экономики

Новости » Экономика    09.11.2018 - 15:52
Фото: НБУ (РБК-Украина)
Фото: НБУ (РБК-Украина)

Скрытая эмиссия, по мнению Совета НБУ, способна ускорить ВВП

Совет Национального банка рекомендовал Кабинету министров выпустить целевые облигации внутреннего государственного займа, средства от которых пойдут на экономические проекты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение Совета НБУ от 30 октября 2018 года.

"С целью создания условий для устойчивого экономического роста, разработать программу по осуществлению выпусков целевых ОВГЗ, которые будут учитываться по специальному фонду государственного бюджета, средства от эмиссии которых будут направляться на поддержку проектов развития и модернизации экономики Украины (в частности, высокотехнологичных отраслей экономики, содействия экспорту и импортозамещению", - говорится в решении

Также Совет НБУ рекомендует "рассмотреть возможность внесения изменений в закон Украины "О публичных закупках", которые будут способствовать снижению импортной составляющей в государственных закупках путем, при прочих равных условиях (в т.ч. сопоставимости качественных характеристик), предоставления преимущества товарам, произведенным в Украине".

Как сообщало РБК-Украина, Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогноз роста ВВП Украины в 2019 году с 3,3% до 2,7%. В то же время МВФ повысил прогноз по росту ВВП Украины в 2018 году с 3,2% до 3,5%.

Национальный банк Украины (НБУ) 25 октября оставил без изменений прогноз экономического роста на 2018-2020 годы: 3,4% в 2018 году, 2,5% в 2019 году и 2,9% в 2020 году.

Совет НБУ рекомендует правительству сдержанно использовать средства в конце года НБУ понизил справочный курс доллара до 27,89 грн/доллар
Новости Украины Национальный банк УкраиныОВГЗВВП
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь