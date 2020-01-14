Минфин обнародовал план подготовки госбюджета-2021

Министерство финансов Украины начинает подготовку Бюджетной декларации на 2021-2023 годы и государственного бюджета на 2021 год. Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова на своей странице в Facebook.

Макрарова обнародовала карту бюджетного процесса, согласно которой проект государственного бюджета на 2021 год вместе с материалами будет подан в Верховную раду 15 сентября 2020 года.

Согласно плану, до 2 марта 2020 года Минфин планирует получить от Минэкономики обновленный макропрогноз на 2021 год, а от Минсоцполитики - показатели размера минимальной зарплаты, должностного оклада и прожиточного минимума.

До 3 июня Кабинет министров должен утвердить Бюджетную декларацию на 2021-2023 годы и представление в Верховную раду. Парламент рассмотрит Бюджетную декларацию до 15 июля. Минфин передаст в Кабмин текст госбюджета-2021 до 8 сентября 2020 года.

Напомним, ранее министр финансов Оксана Маркарова заявила, что в правительстве планируют начать работы над трехлетней бюджетной декларацией в январе 2020 года.

Отметим, в мае 2019 года Кабинет министров одобрил прогноз экономического и социального развития Украины на 2020-2022 годов. Осенью 2019 года он был пересмотрен.