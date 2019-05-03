Минфин обнародовал данные по исполнению бюджета с начала года

По оперативным данным Государственной казначейской службы Украины, доходы государственный бюджет за январь-апрель 2019 года выросли на 18,2% г/г до 322,6 млрд грн и составили 95,7% от уточненной росписи. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Как отмечается в сообщении, в апреле была пересмотрена бюджетная роспись в связи с поступлением в бюджет прибыли НБУ в сумме 47,6 млрд грн в апреле, а также замещением поступлений от приватизации внутренними заимствованиями.

Доходы общего фонда госбюджета выросли на 13,4% г/г до 282,3 млрд грн составили 93,2% от росписи на этот период. Среди причин недовыполнения в Минфине называют меньше сальдо доходов от НДС, более крепкий курс гривны к доллару, более низкие объемы импорта, принятие норматива распределения чистой прибыли предприятий и дивидендов только 26 апреля (поэтому соответствующие выплаты в бюджет пройдут во втором квартале 2019 года).

В Минфине ожидают, что недовыполнение по доходам будет частично компенсировано поступлениями прибыли НБУ (по решению Совета НБУ в 2019 году 64,9 млрд грн будет перечислено в государственный бюджет).

"В то же время Минфин ежедневно мониторит поступления и принимает все меры для соответствующего выполнения бюджета и соблюдения дефицита в запланированных законом объемах", - говорится в сообщении.

По данным Минфина, дефицит государственного бюджета составил 0,9 млрд грн при утвержденном годовом показателе в сумме 90,0 млрд грн. Дефицит был профинансирован за счет государственных заимствований. Поступления от приватизации составили 190,7 млн грн.

Напомним, остаток на едином казначейском счете по состоянию на 1 мая 2019 года достиг 36,85 млрд грн, что в 2,5 раза больше, чем месяц назад (14,86 млрд грн).

Как сообщало РБК-Украина, в Национальном банке считают, что ключевые риски выполнения государственного бюджета 2019 года сконцентрированы в части финансирования. Как отметили в НБУ, государственный бюджет на 2019 год разработан на основе достаточно консервативного макроэкономического прогноза. Это проявилось в сдержанном росте доходов и расходов по сравнению с фактическими показателями 2018 года (10,6% и 12,8% соответственно).