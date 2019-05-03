Мінфін оприлюднив дані щодо виконання бюджету з початку року

За оперативними даними Державної казначейської служби України, доходи державного бюджету за січень-квітень 2019 року зросли на 18,2% р/р до 322,6 млрд грн і становили 95,7% від уточненого розпису. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

Як зазначається в повідомленні, у квітні було переглянуто бюджетний розпис через надходження до бюджету прибутку НБУ у сумі 47,6 млрд грн в квітні, а також заміщення надходжень від приватизації внутрішніми запозиченнями.

Доходи загального фонду держбюджету зросли на 13,4% р/р до 282,3 млрд грн становили 93,2% від розпису на цей період. Серед причин недовиконання у Мінфіні називають менше сальдо доходів від ПДВ, міцніший курс гривні до долара, нижчі за очікувані обсяги імпорту, ухвалення нормативу розподілу чистого прибутку підприємств та дивідендів лише 26 квітня (тому відповідні виплати до бюджету відбудуться у другому кварталі 2019 року).

У Мінфіні очікують, що недовиконання по доходах буде частково компенсоване вищими за планові надходження від прибутку НБУ (за рішенням Ради НБУ у 2019 році 64,9 млрд грн буде перерахована до державного бюджету).

"Водночас Мінфін щоденно моніторить надходження та вживає всіх заходів для відповідного виконання бюджету і дотримання дефіциту в запланованих законом обсягах", - йдеться в повідомленні.

За даними Мінфіну, дефіцит державного бюджету становив 0,9 млрд грн при затвердженому річному показнику у сумі 90,0 млрд грн. Дефіцит було профінансовано за рахунок державних запозичень. Надходження від приватизації становили 190,7 млн грн.

Нагадаємо, залишок на єдиному казначейському рахунку станом на 1 травня 2019 року досяг 36,85 млрд грн, що у 2,5 рази більше, ніж місяць тому (14,86 млрд грн).

Як повідомляло РБК-Україна, у Національному банку вважають, що ключові ризики виконання державного бюджету 2019 року сконцентровані в частині фінансування. Як зазначили НБУ, державний бюджет на 2019 рік розроблено на основі досить консервативного макроекономічного прогнозу. Це проявилося в стриманому зростанні доходів та видатків порівняно з фактичними показниками 2018 року (10,6% та 12,8% відповідно).