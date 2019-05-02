На едином казначейском счете накопилась рекордная сумма

Иллюстративное фото (пресс-служба НБУ)

Правительство накапливает средства

Остаток на едином казначейском счету по состоянию на 1 мая 2019 года достиг 36,85 млрд грн, что в 2,5 раза больше, чем месяц назад (14,86 млрд грн). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную казначейскую службу.

По данным Госказначейства, по состоянию на 26 апреля в государственный бюджет Украины поступило 267,96 млрд грн.

В Госказначействе сообщили, что в местные бюджеты поступило 84,21 млрд грн, единого социального взноса собрано 84,80 млрд грн, от военного сбора получено 6,49 млрд грн.

За январь-апрель возмещено налога на добавленную стоимость на сумму 55,13 млрд грн.

Напомним, дефицит государственного бюджета Украины в І квартале составил 25,3 млрд грн при утвержденном годовом показателе в сумме 90,0 млрд грн. По данным Минфина, в І квартале 2019 года доходы государственного бюджета выросли на 8,7% г/г до 210,5 млрд грн и составили 95,3% от росписи.

Как сообщало РБК-Украина, в Национальном банке считают, что ключевые риски выполнения государственного бюджета 2019 годасконцентрированы в части финансирования. Как отметили в НБУ, государственный бюджет на 2019 год разработан на основе достаточно консервативного макроэкономического прогноза. Это проявилось в сдержанном росте доходов и расходов по сравнению с фактическими показателями 2018 года (10,6% и 12,8% соответственно).