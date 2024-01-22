Мінфін назвав суму видатків з держбюджету України на оборону та безпеку

Видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони за 2023 рік становили 1,844 трлн гривень або 60,8% видатків загального фонду держбюджету України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Мінфіну .

Як зазначили в пресслужбі, видатки сектору безпеки і оборони фінансуються виключно за рахунок податкових надходжень.

За даними Мінфіну, кошти були спрямовані на:

грошове забезпечення для військовослужбовців, поліцейських;

придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту, пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;

медичне забезпечення;

та інші види витрат.

Витрати держбюджету

За даними Мінфіну, за 2023 рік загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становила 3,034 трлн гривень.

У структурі видатків найбільше спрямовано:

- 1223,2 млрд гривень - на оплату праці або 40,3% від загального обсягу видатків. Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 943,8 млрд гривень (у грудні - 107,8 млрд гривень).

- 762,7 млрд гривень - на оплату використання товарів і послуг або 25,1% від загального обсягу видатків. У тому числі: 516,8 млрд гривень - для підтримки Збройних сил України. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту, пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування; 139,4 млрд гривень - перераховано Національною службою здоров’я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення;

- 527,8 млрд гривень - на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) або 17,4% від загального обсягу видатків. У тому числі: 271,9 млрд гривень - трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій; 173,9 млрд гривень - для виплати Міністерством соціальної політики на соціальний захист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, для підтримки малозабезпечених сімей;

- 247,6 млрд гривень - на обслуговування державного боргу або 8,2% від загального обсягу;

- 148,6 млрд гривень - на трансферти місцевим бюджетам або 4,9% від загального обсягу.

Дефіцит бюджету

За даними Мінфіну, у 2023 році до загального фонду державного бюджету України надійшло близько 1,66 трлн гривень податків, зборів та інших платежів. Касові видатки загального фонду становили 3,03 трлн гривень. Державний бюджет виконано з дефіцитом загального фонду у сумі 1,36 трлн гривень.