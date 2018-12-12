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Минфин назвал условия транша макрофинансовой помощи ЕС на 500 млн евро

Новости » Финал Лиги чемпионов    12.12.2018 - 10:23
Минфин назвал условия транша макрофинансовой помощи ЕС на 500 млн евро
Фото: коллаж (РБК-Украина)

Украина погасит кредит ЕС в апреле 2033 года

Первый транш четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС на 500 млн евро предоставляется Украине евро в виде займа под процентную ставку 1,25% с погашением в апреле 2033 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресc-службу Минфина.

Как отметили в Минфине, средства направляются в государственный бюджет и, в частности, на обеспечение внедрения структурных реформ.

По данным министерства, перечень требований, которые Украина должна выполнять, чтобы получать макрофинансовую помощь Евросоюза содержит обязательства в сфере борьбы с коррупцией, качества государственного управления и налоговой системы, реформу энергетического сектора, социальной политики и корпоративного управления в государственных предприятиях, а также реформу системы управления государственными финансами

Как сообщает РБК-Украина, 11 декабря Европейский Союз перечислил в пользу Украины 500 млн евро первого транша новой программы макрофинансовой помощи.

В начале декабря Европейский Союз разместил облигации для того, чтобы направить привлеченные средства Украине в сумме 500 млн евро в рамках первого транша макрофинансовой помощи Украине.

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