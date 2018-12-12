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Мінфін назвав умови траншу макрофінансової допомоги ЄС на 500 млн євро

Новини » Фінал Ліги чемпіонів    12.12.2018 - 10:23
Мінфін назвав умови траншу макрофінансової допомоги ЄС на 500 млн євро
Фото: колаж (РБК-Україна)

Україна погасить кредит ЄС у квітні 2033 року

Перший транш четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС на 500 млн євро надається Україні євро у вигляді позики під відсоткову ставку 1,25% з погашенням у квітні 2033 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

Як зазначили в Мінфіні, кошти скеровуються до державного бюджету і, зокрема, на забезпечення впровадження структурних реформ.

За даними міністерства, перелік вимог, які Україна повинна виконувати, щоб отримувати макрофінансову допомогу Євросоюзу містить зобов’язання у сфері боротьби з корупцією, якості державного управління та податкової системи, реформу енергетичного сектору, соціальної політики та корпоративного управління в державних підприємствах, а також реформу системи управління державними фінансами.

Як повідомляє РБК-Україна, 11 грудня Європейський Союз перерахував на користь Україні 500 млн євро першого траншу нової програми макрофінансової допомоги.

На початку грудня Європейський Союз розмістив облігації для того, щоб направити залучені засоби Україні в сумі 500 млн євро в рамках першого траншу макрофінансової допомоги Україні.

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