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Минфин назвал суммы соцвыплат с начала войны: на что из бюджета пошло больше всего

Фото: соцвыплаты из бюджета профинансированы на 153,5 млрд гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

За март-июнь 2022 года на социальные выплаты из государственного бюджета направлено 153,5 млрд гривен. В частности в июне было направлено 42 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

По данным пресс-службы, из бюджета направлено:

  • Пенсионному фонду на выплату пенсий, доплат и повышений к пенсиям - 68,5 млрд гривен,
  • Помощь застрахованным лицам в связи с потерей части заработной платы(дохода)в результате боевых действий в рамках программы єПідтримка - 30,4 млрд гривен,
  • Выплата государственных социальных пособий, в том числе семьям с детьми - 21,2 млрд гривен,
  • Оказание помощи на проживание внутренне перемещенным лицам - 18,1 млрд гривен,
  • Предоставление льгот и субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг - 15,3 млрд гривен,

Напомним, с начала широкомасштабного вторжения России общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составила 812,7 млрд гривен, в том числе в июне 232,4 млрд гривен.

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Министерство финансов Украины