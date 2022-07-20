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Мінфін назвав суми бюджетних соцвиплат з початку війни: на що пішло найбільше

Фото: Соцвиплати з бюджету профінансовані на 153,5 млрд гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

За березень-червень 2022 року на соціальні виплати з державного бюджету спрямовано 153,5 млрд гривень. Зокрема у червні було направлено 42 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

За даними прес-служби, з бюджету направлено:

  • Пенсійному фонду на виплату пенсій, доплат і підвищень до пенсій - 68,5 млрд гривень,
  • Допомога застрахованим особам у зв’язку з втратою частини заробітної плати(доходу)внаслідок бойових дій в рамках програми єПідтримка - 30,4 млрд гривень,
  • Виплата державних соціальних допомог, зокрема сім’ям з дітьми - 21,2 млрд гривень,
  • Надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам - 18,1 млрд гривень,
  • Надання пільг і субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг - 15,3 млрд гривень,

Нагадаємо, з початку широкомасштабного вторгнення Росії загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становила 812,7 млрд гривень, у тому числі у червні 232,4 млрд гривень.

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Міністерство фінансів України