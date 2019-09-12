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Минфин назвал сумму заимствований с начала года

Новости » Экономика    12.09.2019 - 11:09
Минфин назвал сумму заимствований с начала года

Министерство финансов публикует данные за 8 месяцев 2019 года

Государственные заимствования по общему фонду государственного бюджета в январе-августе 2019 года составили около 318,8 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

По данным пресс-службы, платежи по погашению государственного долга в этот период составили 262,7 млрд грн.

Как отметили в Минфине, по состоянию на 1 сентября сумма средств на Едином казначейском счете составила 61,8 млрд грн, а также дополнительно на валютных счетах Государственной казначейской службы в гривневом эквиваленте 72,0 млрд грн.

"Имеющиеся средства позволят своевременно и в полном объеме профинансировать обязательства государства по внутреннему и внешнему долгу в полном объеме", - говорится в сообщении.

Напомним, Министерство финансов Украины 3 сентября выплатило около 1,1 млрд долларов по долгам прошлых лет. Минфин выплатил 661 млн долларов по гособлигациям, выпущенным в 2015 году и 444 млн долларов процентов по облигациям со сроком погашения в 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годах.

Как сообщало РБК-Украина, Министерство финансов 10 сентября привлекло в бюджет 16,5 млрд аукционах по продаже(ОВГЗ), что значительно больше, чем на предыдущем аукционе 3 сентября - 1,9 млрд грн. В частности, Минфин продал гривневые облигации на 2,8 млрд грн и валютные облигации на 550 млн долларов.

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