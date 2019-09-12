Мінфін назвав суму запозичень з початку року

Міністерство фінансів публікує дані за 8 місяців 2019 року

Державні запозичення за загальним фондом державного бюджету в січні-серпні 2019 року склали близько 318,8 млрд грн. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

За даними прес-служби, платежі з погашення державного боргу в цей період становили 262,7 млрд грн.

Як зазначили в Мінфіні, станом на 1 вересня сума коштів на Єдиному казначейському рахунку становила 61,8 млрд грн, а також додатково на валютних рахунках Державної казначейської служби в гривневому еквіваленті 72,0 млрд грн.

"Наявні кошти дозволять вчасно і в повному обсязі профінансувати зобов’язання держави за внутрішнім та зовнішнім боргом в повному обсязі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України 3 вересня виплатило близько 1,1 млрд доларів за боргами минулих років. Мінфін виплатив 661 млн доларів за держоблігаціями, випущеними в 2015 році та 444 млн доларів відсотків за облігаціями з терміном погашення в 2019, 2020, 2021, 2022 і 2023 роках.

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство фінансів 10 вересня залучило до бюджету 16,5 млрд на аукціонах з продажу(ОВДП), що значно більше, ніж на попередньому аукціоні 3 вересня - 1,9 млрд грн. Зокрема, Мінфін продав гривневі облігації на 2,8 млрд грн і валютні облігації на 550 млн доларів.