Минфин назвал сумму заимствований с начала года

Государственные заимствования за январь-апрель 2019 года составили около 158,5 млрд грн или 98,9% от уточненной росписи на этот период. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

По данным пресс-службы, всего от размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 132,2 млрд грн (в том числе в гривне - 91,0 млрд грн, в долларах - 1,5 млрд долларов и в евро - 38,7 млн евро).

Из внешних источников за январь-апрель 2019 года привлечено 26,4 млрд грн путем получения второго транша кредита под гарантию Всемирного банка в объеме 529 млн евро и доразмещения облигаций 2018 года на номинальную сумму 350 млн долларов.

При этом, платежи по погашению государственного долга за январь-апрель составили около 126,9 млрд грн, или 98,1% от уточненного плана на этот период. Расходы по обслуживанию государственного долга за этот период составили около 39,0 млрд грн, или 99,9% от уточненного плана.

Отметим, по данным НБУ, рекордный приток иностранных портфельных инвестиций в гривневые ОВГЗ в апреле привел к ревальвации: гривна укрепилась на 2,3% м/м к доллару и 3,1% м/м к евро.

Напомним, ранее в Министерстве финансов заявили, что на валютный рынок Украины в первом квартале 2019 года влияла продажа валюты экспортерами и нерезидентами, которые инвестируют в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).