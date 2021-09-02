Минфин назвал сумму государственных заимствований с начала года

По данным пресс-службы, от размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 240,1 млрд грн, в том числе в иностранной валюте 63,5 млрд грн (1,8 млрд долларов и 418,1 млн евро).

Кроме этого, был осуществлен выпуск ОВГЗ в объеме 1,8 млрд грн с последующим приобретением в государственную собственность в обмен на такие облигации акций Чао "Экспортно-кредитное агентство".

Из внешних источников привлечено 60,2 млрд грн, в частности:

48,2 млрд грн (1,75 млрд долларов) путем размещения 8-летних ОЗДП под 6,876% годовых и их доразмещения с доходностью 6,30%;

0,4 млрд грн (15,0 млн долларов) получение средств займа МБРР в рамках проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины";

1,5 млрд грн (55,0 млн долларов) получение средств займа МБРР в рамках проекта "Второе дополнительное финансирование, направленное на преодоление последствий пандемии СOVID-19";

0,1 млрд грн (5,0 млн долларов) получение средств займа МБРР в рамках проекта "Дополнительное финансирование для проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины";

0,3 млрд грн (12,4 млн долларов) получение средств от МБРР в рамках программы "дополнительное финансирование проекта" Улучшение здравоохранения на службе у людей";

9,6 млрд грн (350 млн долларов) поступления средств займа МБРР для системного проекта "Первый заем на политику развития в сфере экономического восстановления".

При этом, платежи по погашению государственного долга за январь-август 2021 года составили 283 млрд грн (99,5% от плана), платежи по обслуживанию - 87,1 млрд грн (91,2% от плана).

По данным Минфина за январь-август 2021 года государственный бюджет выполнен с дефицитом в сумме 6 млрд грн, в том числе общий фонд с дефицитом в размере 13,3 млрд грн, при росписи общего фонда отчетного периода в сумме 110,3 млрд гривен.