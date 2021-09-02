Минфин назвал сумму государственных заимствований с начала года

Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-август 2021 года составили 302,1 млрд грн. Это 72,4% от запланированных на этот период.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу Министерства финансов.
По данным пресс-службы, от размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 240,1 млрд грн, в том числе в иностранной валюте 63,5 млрд грн (1,8 млрд долларов и 418,1 млн евро).
Кроме этого, был осуществлен выпуск ОВГЗ в объеме 1,8 млрд грн с последующим приобретением в государственную собственность в обмен на такие облигации акций Чао "Экспортно-кредитное агентство".
Из внешних источников привлечено 60,2 млрд грн, в частности:
При этом, платежи по погашению государственного долга за январь-август 2021 года составили 283 млрд грн (99,5% от плана), платежи по обслуживанию - 87,1 млрд грн (91,2% от плана).
По данным Минфина за январь-август 2021 года государственный бюджет выполнен с дефицитом в сумме 6 млрд грн, в том числе общий фонд с дефицитом в размере 13,3 млрд грн, при росписи общего фонда отчетного периода в сумме 110,3 млрд гривен.
Напомним, Министерство финансов Украины обнародовало график помесячных платежей по государственному долгу по состоянию на 1 августа 2021 года. До конца года необходимо выплатить 258,03 млрд гривен, в т. ч. по внутреннему долгу - 152,99 млрд гривен, по внешнему - 105,04 млрд гривен.