Мінфін назвав суму державних запозичень з початку року

За даними прес-служби, від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 240,1 млрд грн, у тому числі в іноземній валюті 63,5 млрд грн (1,8 млрд доларів та 418,1 млн євро).

Крім цього, було здійснено випуск ОВДП в обсязі 1,8 млрд грн з подальшим придбанням у державну власність в обмін на такі облігації акцій ПрАТ "Експортно-кредитне агентство".

Із зовнішніх джерел залучено 60,2 млрд грн, зокрема:

48,2 млрд грн (1,75 млрд доларів) шляхом розміщення 8-річних ОЗДП під 6,876% річних та їх дорозміщення з дохідністю 6,30%;

0,4 млрд грн (15,0 млн доларів) отримання коштів позики МБРР в рамках проекту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України";

1,5 млрд грн (55,0 млн доларів) отримання коштів позики МБРР у рамках проекту "Друге додаткове фінансування, спрямоване на подолання наслідків пандемії СOVID-19";

0,1 млрд грн (5,0 млн доларів) отримання коштів позики МБРР у рамках проекту "Додаткове фінансування для проекту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України";

0,3 млрд грн (12,4 млн доларів) отримання коштів від МБРР у рамках програми "Додаткове фінансування Проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей";

9,6 млрд грн (350 млн доларів) надходження коштів позики МБРР для системного проекту "Перша позика на політику розвитку у сфері економічного відновлення".

При цьому, платежі з погашення державного боргу за січень-серпень 2021 року склали 283 млрд грн (99,5% плану), платежі з обслуговування - 87,1 млрд грн (91,2% плану).

За даними Мінфіну за січень-серпень 2021 року державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 6 млрд грн, у тому числі загальний фонд з дефіцитом у розмірі 13,3 млрд грн, при розписі загального фонду звітного періоду у сумі 110,3 млрд гривень.