Минфин назвал сумму государственных заимствований за год

В 2019 году государственные заимствования Украины составили 405 млрд грн, расходы на обслуживание и погашение государственного долга - 464,4 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерство финансов.

По данным Минфина внутренние заимствования составляли 341,2 млрд грн (из которых 222,6 млрд грн составляли заимствования в гривне), а внешние заимствования в гривневом эквиваленте составили 63,8 млрд грн.

На обслуживание и погашение государственного долга было направлено в гривневом эквиваленте соответственно 119,2 млрд грн и 345,2 млрд грн.

По оценке Минфина отношение государственного и гарантированного государством долга на конец 2019 года составило 51,6% от ВВП.

По оперативным данным Государственного казначейства, общий дефицит бюджета достиг 72,4 млрд грн (что по оценке составляет около 1,8% ВВП).

Как отметили в Минфине, дефицит государственного бюджета был профинансирован за счет заимствований, поскольку поступления от приватизации составляли лишь 0,5 млрд грн.

Отметим, финансирование общего фонда государственного бюджета в 2020 году планируется за счет государственных заимствований в сумме 342,5 млрд грн. Объем платежей по погашению государственного долга на 2020 год прогнозируется в сумме 282,1 млрд грн. Таким образом разница погашениеями и заимствованиями в 2020 году должна составить 81,1 млрд грн, то есть 6,9% от расходов госбюджета, которые запланированы на уровне 1180 млрд грн.