Минфин назвал самые большие статьи расходов госбюджета с начала войны

Доходы Пенсионного фонда Украины за январь-июнь 2022 года составили 272,7 млрд гривен. Это на 10,9% больше, чем год назад (245,9 млрд гривен).

С начала широкомасштабного вторжения России общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составила 812,7 млрд грн. В том числе в июне было профинансировано 232,4 млрд грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Напомним, расходы госбюджета более чем в два раза превышают поступления. В июне 2022 года в общий фонд государственного бюджета Украины поступило 97,3 млрд гривен, при этом кассовые расходы были на сумму 232,4 млрд гривен

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.