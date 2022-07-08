Мінфін назвав найбільші статті видатків держбюджету з початку війни

Доходи Пенсійного фонду України за січень-червень 2022 року становили 272,7 млрд гривень. Це на 10,9% більше, ніж рік тому (245,9 млрд гривень).

З початку широкомасштабного вторгнення Росії загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становила 812,7 млрд грн. У тому числі у червні було профінансовано 232,4 млрд грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

Нагадаємо, видатки держбюджету більш ніж у два рази перевищують надходження. У червні 2022 року до загального фонду державного бюджету України надійшло 97,3 млрд гривень, при цьому касові видатки були на суму 232,4 млрд гривень

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