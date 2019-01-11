Минфин назвал основные источники иностранных инвестиций

Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Украинские деньги возвращаются из офшоров в качестве прямых иностранных инвестиций

Министерство финансов Украины назвало основные источники прямых иностранных инвестиций в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический обзор и прогноз (январь 2019 года) Минфина.

"Большинство ПИИ в Украину - возвращение украинских средств из офшоров и докапитализация банков", - говорится в сообщении министерства.

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Как отметили в Минфине, по итогам 9 месяцев 2018 года поступление прямых инвестиций (акционерный капитал) увеличилось до 1,7 млрд долларов (против 1,2 млрд долларов за 9 месяцев 2017 года).

При этом более половины инвестиций поступило в финансовую и страховую деятельность (58,2%).

"Крупнейшими странами инвесторами остаются Кипр (19,5% от общего объема инвестиций) и РФ (27,8% соответственно, докапитализация банков)", - говорится в документе.

Напомним, по данным Госстата, прямые инвестиции (акционерный капитал) в экономике Украины по состоянию на 1 октября 2018 года составляли 31 973,6 млн долларов, что на 367,2 млн долларов больше, чем на начало года. По состоянию на 1 октября страны ЕС являются крупнейшими инвесторами в экономику Украины, они вложили 24 544,5 млн долларов, в том числе Кипр - 8 919,7 млн долларов, Нидерланды - 6 452,7 млн долларов, Великобритания - 2 047,9 млн долларов, Германия - 1 824,7 млн долларов, Австрия - 1 018,8 млн долларов

Как сообщало РБК-Украина, по данным Государственной службы статистики, объем капитальных инвестиций в экономику Украины в январе-сентябре 2018 года составил 337,0 млрд грн, что на 19,9% больше, чем за соответствующий период прошлого года.