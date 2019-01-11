Мінфін назвав основні джерела іноземних інвестицій

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Українські гроші повертаються з офшорів в якості прямих іноземних інвестицій

Міністерство фінансів України назвало головні джерела прямих іноземних інвестицій в Україну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний огляд та прогноз (січень 2019 року) Мінфіну.

"Більшість ПІІ в Україну - повернення українських коштів з офшорів та докапіталізація банків", - йдеться в повідомленні міністерства.

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Як зазначили в Мінфіні, за підсумками 9 місяців 2018 року надходження прямих інвестицій (акціонерний капітал) збільшилося до 1,7 млрд доларів (проти 1,2 млрд доларів за 9 місяців 2017 року).

При цьому більше половини інвестицій надійшло у фінансову і страхову діяльність (58,2%).

"Найбільшими країнами інвесторами залишаються Кіпр (19,5% від загального обсягу інвестицій) та РФ (27,8% відповідно, докапіталізація банків)", - йдеться в документі.

Нагадаємо, за даними Держстату, прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіці України станом на 1 жовтня 2018 року складали 31 973,6 млн доларів, що на 367,2 млн доларів більше, ніж на початок року. Станом на 1 жовтня країни ЄС є найбільшими інвесторами в економіку України, вони вклали 24 544,5 млн доларів, у тому числі Кіпр - 8 919,7 млн доларів, Нідерланди - 6 452,7 млн доларів, Велика Британія - 2 047,9 млн доларів, Німеччина - 1 824,7 млн доларів, Австрія - 1 018,8 млн доларів

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Державної служби статистики, обсяг капітальних інвестицій в економіку України за у січні-вересні 2018 року склав 337,0 млрд грн, що на 19,9% більше, ніж за відповідний період минулого року.