Прямые инвестиции в Украину за 9 месяцев выросли на 370 млн долларов

Иллюстративное фото (пресс-служба НБУ)

Инвестиции растут крайне низкими темпами

Прямые инвестиции (акционерный капитал) в экономике Украины по состоянию на 1 октября 2018 года составляли 31 973,6 млн долларов, что на 367,2 млн долларов больше, чем на начало года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, больше всего инвестиций за 9 месяцев поступило из Стран ЕС: Германии - 141,8 млн долларов, Великобритании - 103,5 млн долларов, Нидерландов - 57,7 млн долларов,

По состоянию на 1 октября страны ЕС являются крупнейшими инвесторами в экономику Украины, они вложили 24 544,5 млн долларов, в том числе Кипр - 8 919,7 млн долларов, Нидерланды - 6 452,7 млн долларов, Великобритания - 2 047,9 млн долларов, Германия - 1 824,7 млн долларов, Австрия - 1 018,8 млн долларов

Инвестиции России в экономику Украины с начала года не изменились и составляют 797,1 млн долларов.

В Госстате также отметили, что прямые инвестиции с учетом долговых инструментов (ссуды, торговые кредиты инвесторов) по состоянию на 1 октября 2018 года достигли 40 345,9 млн грн, что на 333,8 млн долларов больше, чем на начало года.

Напомним, по данным Государственной службы статистики, объем капитальных инвестиций в экономику Украины в январе-сентябре 2018 года составил 337,0 млрд грн, что на 19,9% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

По данным Госстата, в IV квартале 2018 года индикатор деловой уверенности в промышленности повысился по сравнению с III кварталом на 0,2 п.п. и составляет минус 4,4%.