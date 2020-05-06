Мінфін назвав обсяг бюджетних витрат на боротьбу з COVID-19

Фото: карантин у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

На запобігання поширенню COVID-19 вже витрачено 1,8 млрд грн бюджетних коштів

Міністерство фінансів оприлюднило дані щодо бюджетних видатків на придбання розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів товарів, необхідних для здійснення заходів із боротьби з коронавірусом. Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

За даними Держказначейства, з 1 березня до 29 квітня 2020 року включно, за рахунок бюджетів усіх рівнів здійснено платежів на суму 1,8 млрд грн, в тому числі 455 млн грн коштів держбюджету та 1 349 млн грн коштів місцевих бюджетів.

Загальна сума зареєстрованих бюджетних зобов’язань за всіма закупівлями товарів і послуг для боротьби з COVID-19 становить 2 398 млн грн (512 млн грн - державний бюджет, 1 886 млн грн - місцеві бюджети).

Придбання товарів та послуг для боротьби з COVID-19 (01.03.-29.04.2020):

Медикаменти, медичні вироби, розхідні матеріали - 640,8 млн грн,

Придбання медичного обладнання як основних засобів - 552,8 млн грн,

Маски, антисептичні дезінфекційні засоби, експрес-тести, малоцінне медичне обладнання 462,5 млн грн,

Послуги з надання нерегулярних пасажирських перевезень (організація перевезення пацієнтів, хворих на COVID-19, медичних працівників та перевезення персоналу), послуги із санітарно-гігієнічної обробки приміщень - 121,6 млн грн,

Послуги з капітального ремонту об'єктів - 22,1 млн грн,

Послуги з надання харчування пацієнтам, хворих на COVID-19, та медичним працівникам - 4,2 млн грн.

Нагадаємо, зміни до держбюджету-2020 передбачають створення Фонду боротьби з поширенням COVID-19 на загальну суму 64,7 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Державної казначейської служби України. доходи державного бюджету України за квітень 2020 року становив 103,9 млрд грн, що на 11,6% або на 13,6 млрд грн менше плану (117,6 млрд грн).